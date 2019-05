Tipgever moordzaak Julie (23): ‘Ik voel dat ik iets nobels heb gedaan‘

UpdateAnouar Abdellati (26) zat in het criminele milieu en leefde op straat in Antwerpen maar is nu dé held van de stad. Hij speelde een sleutelrol bij de arrestatie van de vermeende moordenaar van Julie van Espen (23) uit Schilde. ,,Anderhalf uur nadat mijn werkgever mij de foto van de verdachte had geappt, werd Steve B. (39) opgepakt’’, zegt de kersverse schilder trots tegen deze site.

Een bedankje van de Antwerpse politie heeft hij nog niet gehad maar dat zal hem worst wezen. ,,Ik krijg veel positieve reacties uit mijn omgeving en die maken mij trots. Ik voel dat ik iets nobels heb gedaan.’’

Abdellati herkende B. gisteren op de foto in het opsporingsbericht van de politie. De schilder kreeg het via WhatsApp doorgestuurd van zijn werkgever, zegt hij terugblikkend. ,,Ik had nooit verwacht dat ik de moordverdachte zou kennen maar herkende hem onmiddellijk. Ik was efkes in shock. Ik wist dat Steve een zwaar verleden had, maar dat hij in staat zou zijn om een moord te plegen had ik nooit achter hem gezocht.’’

Hulpweigering

De kersverse schilder - hij werkt sinds twee weken bij de Antwerpse Schilderscentrale die hem een tweede kans gaf - kent B. uit het daklozenmilieu in de Scheldestad. Abdellati leefde vier jaar op straat na een ‘carrière’ in de criminaliteit met vooral overvallen. Het bestaan in de onderwereld volgde op wat hij noemt ‘een jeugd in internaten’ en ‘als 17-jarige plotseling moeten overleven in de maatschappij’.

Zijn laatste ontmoeting met Steve was twee maanden geleden. ,,Hij zat bier te drinken voor de deur van een discotheek in Antwerpen. Ik vroeg hoe het met hem ging maar hij wilde niet praten. Vier maanden daarvoor deed hij dat wel. Ik kwam hem tegen bij het uitdelen van warme maaltijden en kleding aan daklozen. Steve ontweek mijn vragen over zijn situatie maar vertelde uiteindelijk dat hij geen enkele interesse had om zijn leven weer op de rails te krijgen zoals ik.’’

Verkrachtingen

Abdellati leerde B. kennen in de Antwerpse stationswijk. Ze hingen vaak rond bij Antwerpen-Centraal en het iets verderop gelegen Sint-Jansplein, een populaire hangplek voor zwervers en drugsverslaafden.

,,Hoewel Steve veel in kraakpanden sliep, bracht hij de nacht ook dikwijls met ons door in de fietsenstalling onder het station. Steve dronk erg veel alcohol. Om de problemen te vergeten waarin hij naar eigen zeggen al tien jaar zat. Wij wisten dat hij was veroordeeld voor verkrachtingen maar hij weigerde erover te praten. Zelfs tegenover zijn vrienden.’’

De laatste veroordeling dateert van 2017. Toen kreeg B. vier jaar cel voor de brute verkrachting van zijn ex-vriendin. Hij tekende beroep aan tegen dat vonnis. Het hoger beroep kon volgens Vlaamse media nog niet worden behandeld wegens personeelsgebrek bij het gerechtshof. In afwachting van de behandeling was B. op vrije voeten. Ook al had zijn vader justitie gewaarschuwd voor zijn ‘gestoorde zoon’.

In 2004 werd hij veroordeeld voor verkrachting van een 58-jarige vrouw die hem te eten gaf. Daarnaast liep de dakloze een reeks veroordelingen op voor onder andere diefstallen en bedreigingen. Volgens Vlaamse media pleegde B. een deel van de feiten om zijn behoefte aan drugs te kunnen financieren.

Kordaat optreden

Nu zit B. in de cel op verdenking van moord op Julie van Espen. De 23-jarige studente verdween zaterdagavond toen ze van haar ouderlijk huis in Schilde naar vriendinnen in Antwerpen fietste. B. bekende de moord gisteravond. Volgens Vlaamse media sloeg hij Julie dood omdat ze zich verzette toen hij haar wilde te verkrachten, liet hij haar levenloze lichaam achter en dumpte dat pas uren later toen het donker was in het Albertkanaal.

De bekentenis kwam enkele uren na zijn arrestatie in Leuven. Die was het gevolg van kordaat optreden van schilder Abdellati en diens werkgever Brian Meeuwissen.

Die laatste dacht bij het zien van de opsporingsfoto meteen aan iemand uit het daklozenmilieu, zegt hij trots tegen deze site. ,,Vandaar dat ik de foto doorstuurde naar Anouar. Hij reageerde een paar seconden later en gaf me een naam. Daarmee ben ik direct naar de politie gegaan. Je moet met je vingers van vrouwen en kinderen afblijven.’’

Vader

De politie belde meteen het Openbaar Ministerie in Antwerpen. Dat zocht contact met B.'s vader. Hij gaf het mobiele nummer van zijn zoon, wiens gsm kon worden gelokaliseerd via de zendmasten waarmee het toestel contact had. Meeuwissen: ,,Anderhalf uur later werd B. gearresteerd. Ik had het gevoel dat ik in een film zat.’’

De zaakvoerder van het schildersbedrijf kreeg van de politie evenmin een bedankje voor zijn hulp. Ook hij haalt er zijn schouders over op. ,,Anouar en ik hebben gehandeld met maar één gedachte in ons achterhoofd: Julie’s familie. Voor hen hebben wij het gedaan. Om zo snel mogelijk een einde te maken aan de slopende onzekerheid waarin ze verkeerden.’’

Facebookprofiel

Facebook verwijderde vandaag het profiel van Steve B., zo meldt de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. De verwijdering volgt op bezwaren van onder andere een journalist van de Vlaamse commerciële zender VTM. Die plaatste gisteren op Twitter vraagtekens bij het openbare profiel van de hoofdverdachte. In dat profiel waren foto's te zien van B. en diens minderjarige zoontje en ook verwijten van de moordverdachte aan het adres van familieleden.