Tijger bijt hand van vrouw (66) af in Tsjechië

Hakenkrui­zen op uniek en kostbaar standbeeld van Anne Frank in VS: 'Dit is een trieste dag’

10 december In de Amerikaanse plaats Boise, de hoofdstad van Idaho, is dinsdag het bronzen standbeeld van Anne Frank beklad met hakenkruizen. Het gaat om het enige Anne Frank-monument in de Verenigde Staten. Het museum dat het gedenkteken beheert, reageert met grote verslagenheid. ,,Dit is een trieste dag voor ons.” De politie van Boise is een onderzoek begonnen.