Tijdelijk zwemverbod door haai in de buurt van Barcelona

Het ging om een kortvinmakreelhaai, ook wel een makohaai genoemd. Dat is één van de snelste haaien die er zijn, maar hij is ook erg zeldzaam. Volgens de gemeente Sitges was het tijdelijk sluiten van het strand een voorzorgsmaatregel. Het dier was niet agressief en er zijn geen gevallen bekend van aanvallen richting mensen.

De stranden waar zwembeperkingen golden, waren la Fragata, la Ribera, la Bassa Rodona en l’Estanyol, zo liet de gemeente weten op Twitter. Volgens het protocol werd de rode vlag gehesen op de stranden. Na ongeveer twee uur werd de kust weer veilig verklaard, maar autoriteiten houden het water wel extra goed in de gaten.

De haaiensoort kan tot 70 kilometer per uur zwemmen. Het dier kan tussen 3,5 en 4 meter lang worden. In het Middellandse Zeegebied is de soort geclassificeerd als ‘ernstig bedreigd’.

Het is al de tweede keer deze maand dat een haai wordt gespot in de buurt van de Costa's. Duikers filmden op 3 juli een ‘kleine’ haai van 2,5 meter lang nabij het dorp Garraf, tijdens een expeditie van de vereniging Cetàcea, die zeedieren langs de Catalaanse kust observeert. Volgens de organisatie was het de eerste keer in tien jaar dat een kortvinmakreelhaai in de regio werd gespot. Mogelijk gaat het om dezelfde haai die nu in Sitges is gespot.

Volledig scherm Links: beelden van de haai bij Garraf, rechts: archiefbeelden van een haai bij Menorca. © Associació Cetàcea / TELE5

