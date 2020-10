Tientallen objecten beschadigd in musea Berlijn, mogelijk actie van corona-complotdenkers

Minstens zeventig kunstwerken en antiquiteiten in musea in Berlijn zijn bespoten met een olieachtige vloeistof. Er bleven zichtbare vlekken achter op de objecten. Duitse media spreken van een van de omvangrijkste kunstaanvallen in de geschiedenis van het naoorlogse Duitsland.

Het ‘kunstvandalisme’ vond plaats op zaterdag 3 oktober, de Dag van de Duitse Eenheid, maar werd om nog onbekende redenen niet naar buiten gebracht. De krant Die Zeit en radiozender Deutschlandfunk, zeg maar de Duitse Radio1, meldden het gisteravond na eigen onderzoek. De politie en de stichting Pruisisch Cultuurbezit bevestigden de beschadigingen vanmorgen en onderzoeken de materiële schade.

Gedupeerd zijn onder andere het Pergamonmuseum (archeologie), het Neues Museum en de Alte Nationalgalerie (negentiende-eeuwse kunst) op het zogenoemde Museum-eiland in Berlijn. Onder andere Egyptische sarcofagen (omhulsels van doodskisten met mummies van farao's en andere vooraanstaande personen), stenen sculpturen en schilderijen uit de negentiende eeuw raakten beschadigd.

De Duitse media plaatsen vraagtekens bij het feit dat publiek noch andere musea die mogelijk gevaar liepen, werden geïnformeerd. Volgens de recherche van de deelstaat Berlijn gebeurde dat niet om ‘onderzoekstechnische redenen'.

Complotprediker

De politie tast nog in het duister over de dader(s) maar volgens voornoemde media meldde de Duitse complotprediker Attila Hildmann in augustus en september op zijn Telegram-kanaal dat het Pergamonmuseum, dat toen nog gesloten was vanwege corona, de ‘Troon van Satan’ huisvest. Hij noemde het museum ‘het centrum van de wereldwijde satanistenscene en coronacriminelen’ en zei: ,,Hier brengen ze 's nachts hun mensenoffers en ontheiligen ze kinderen.” Daarmee verwees de ultrarechtse antisemiet, die bekend werd als veganistische kookboekenschrijver en deelnemer aan de Duitse Let’s Dance (2016) en Sky Masterchef (2017), naar de uit Amerika overgewaaide QAnon-complottheorie.

Volgens deze theorie is het coronavirus een complot van een geheime elite die uit is op wereldheerschappij en kinderen ontvoert en misbruikt om zich daarna te goed te doen aan hun bloed vol adrenaline. Hildmann is met 80.000 volgers op berichten-app Telegram een van de belangrijkste verspreiders van de QAnon-complottheorie in Duitsland, schreef The New York Times vorig weekend.

Bestorming

Hildmann, omstreden vanwege zijn ultarechtse en xenofobe uitspraken, riep volgens Der Tagesspiegel ook op het Pergamonmuseum te bestormen. Het Altes Museum (archeologie) beschuldigde hij ervan hem te hebben geboycot bij zijn demonstraties tegen de coronamaatregelen in het centrum van Berlijn. “Nu weten we waarom. Smerige satanisten’’, luidde het volgens de Berlijnse krant. Die meldt ook dat de recherche van de deelstaat Berlijn museumbezoekers die online tickets boekten voor 3 oktober heeft aangeschreven en ‘dringend’ om hulp heeft gevraagd.

De Berlijnse complotprediker werd bij de grote anti-coronademonstratie in Berlijn, eind augustus, gearresteerd toen hij probeerde over de versperringen te klimmen bij de Rijksdag. Het parlementsgebouw werd later bestormd door een paar honderd betogers.

Gevaar

Hildmann is een van een reeks bekende Duitsers die zich de afgelopen maanden outten als corona-complotdenkers. Aanvankelijk werd lacherig gereageerd op de complottheorieën en de zogenoemde Covidioten die deze verspreiden maar inmiddels waarschuwen deskundigen in Duitsland voor het beïnvloedingsgevaar voor de vele volgers van deze prominente Duitsers.

