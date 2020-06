Tientallen nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in Peking

Vrouw van Chinese arts die waarschuw­de voor corona en daarna overleed, bevallen van zoontje

12 juni De weduwe van de Chinese arts Li Wenliang is bevallen van hun zoontje. De vrouw noemt het kind ‘het laatste kado’ van haar 34-jarige man, die eerder de wereld waarschuwde voor het coronavirus en later in Wuhan zelf aan de gevolgen van het longvirus overleed.