Tientallen Nederlanders verdacht van fraude met vaccinatiebewijzen in Duitsland

De Duitse politie heeft ruim 30 Nederlanders in beeld die met vervalste vaccinatiebewijzen een Europees coronacertificaat probeerden te bemachtigen bij apotheken vlak over de Nederlandse grens in Limburg.

De meeste verdachten komen uit Heerlen en omgeving. Ze sloegen vorige week maandag en dinsdag toe in apotheken in het grensgebied met Nederland waaronder Aken, Heinsberg, Gangelt, Selfkant-Tüddern en Übach-Palenberg. ,,Aanvankelijk ging het om een stuk of 20 gevallen maar inmiddels zitten we op zo'n 30 gevallen met minstens 33 verdachten’’, zegt een politiewoordvoerster van het district Heinsberg tegen deze site.



De fraudeurs probeerden volgens haar met vervalste vaccinatiebewijzen een coronacertificaat te verkrijgen. ,,De apotheekmedewerkers hadden meteen door dat het om vervalste vaccinatiebewijzen ging, waardoor het bij pogingen bleef, en waarschuwden de politie. In sommige gevallen waren de verdachten al vertrokken bij aankomst van onze collega’s maar een aantal kon worden geïdentificeerd’’, aldus de zegsvrouw.

Wie in Duitsland volledig is gevaccineerd, kan met het vaccinatiebewijs (stickers in gele boekje) en de inentingsdocumenten een QR-code ophalen bij apotheken die door de overheid zijn geselecteerd.

Onder leiding van het Openbaar Ministerie in Aken is een onderzoek gestart wegens schriftvervalsing. De politie werkt daarbij nauw samen met collega's in Limburg. De verdachten hangt een geldstraf boven het hoofd. Het is nog onduidelijk waarom ze een coronacertificaat in Duitsland probeerden te bemachtigen.

