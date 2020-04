Tientallen lichamen gevonden in voertuigen New York, onder andere coronapatiënten

Volgens ABC News zijn het honderd lichamen, onder andere van mensen die zijn overleden door het coronavirus. Het betrokken uitvaartcentrum zou hebben verklaard dat de koelcel die normaal wordt gebruikt om lichamen op te slaan, niet meer werkte. De wagens waren een noodoplossing.



De Amerikaanse staat New York is hard getroffen door het coronavirus. Begrafenisondernemers lopen over van drukte en kunnen het aantal doden nauwelijks meer aan. Sommigen hebben een week achterstand bij het begraven of cremeren van lichamen. Alleen al in de stad New York stierven 18.000 mensen aan de gevolgen van het virus.