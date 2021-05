Tientallen lichamen gevonden in achtertuin van oud-politieagent in El Salvador

VIDEO Opnieuw hevige Israëli­sche luchtaan­val­len op Gazastrook, tienduizen­den Palestij­nen gevlucht

17 mei Israëlische gevechtsvliegtuigen hebben in de nacht van zondag op maandag opnieuw een reeks zware luchtaanvallen uitgevoerd op verschillende locaties in Gaza-stad. Palestijnse militanten zouden daarnaast onder meer raketten hebben afgevuurd op de zuidelijke steden Beër Sjeva en Ashkelon. Zo’n 42.000 Palestijnen zijn in de Gazastrook hun huizen ontvlucht vanwege de aanhoudende luchtaanvallen, meldt het UNRWA, een VN-organisatie die Palestijnse vluchtelingen helpt.