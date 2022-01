‘Tientallen doden na luchtaanval op gevangenis Jemen onder leiding van Saoedi-Arabië’

Het bloedbad vond plaats in Saada, een bolwerk van de rebellenbeweging Houthi. Taha al-Motawakel, minister van Volksgezondheid van de Houthi-regering die het noorden van het land controleert, vertelde persbureau AP in de hoofdstad Sanaa dat zeventig gevangenen werden gedood maar dat hij verwacht dat het aantal de komende uren zal stijgen, aangezien veel gewonden er ernstig aan toe zijn.

Uren na de luchtaanval waren reddingswerkers nog steeds bezig lichamen uit het puin te halen. De hoop op het vinden van overlevenden vervaagde, zegt Midden-Oosten-correspondent voor de BBC, Anna Foster. Door Houthi gerunde televisie toonde beelden van mannen die met hun handen puin aan het ruimen waren en van gewonden in een plaatselijk ziekenhuis. Volgens Artsen zonder Grenzen (AzG) liggen in één ziekenhuis al meer dan tweehonderd gewonden. ,,Van wat ik hoor van mijn collega in Saada, bevinden zich nog veel lichamen op de plaats van de luchtaanval en zijn er veel vermisten”, zegt hoofd Ahmed Mahat van de AzG-missie in Jemen. ,,Het is onmogelijk te weten hoeveel mensen zijn gedood. Het lijkt een afschuwelijke daad van geweld te zijn geweest.”

De organisatie Save the Children zei eerder dat er meer dan zestig mensen werden gedood in Saada en dat het gaat om een gevangenis met gedetineerde migranten. ,,Die zijn op zoek naar een beter leven voor zichzelf en hun families, Jemenitische burgers die bij tientallen gewond raken, is een beeld waarvan we nooit hadden verwacht ermee wakker te worden in Jemen”, zegt directeur Gillian Moyes van de internationale ontwikkelingsorganisatie in Jemen.

De door Saoedi-Arabië geleide coalitie heeft de luchtaanval op het detentiecentrum niet bevestigd. Ze trof regelmatig civiele locaties tijdens de oorlog, die al acht jaar duurt. Het is onduidelijk of het detentiecentrum het beoogde doelwit was.

Telecommunicatiecentrum

Eerder vrijdag trof een Saoedische luchtaanval in de havenstad Hodeida - later bevestigd door satellietfoto’s geanalyseerd door persbureau AP - een telecommunicatiecentrum dat de sleutel is tot Jemens verbinding met internet. Luchtaanvallen troffen ook doelen nabij Sanaa, dat sinds eind 2014 door de Houthi’s wordt vastgehouden. Volgens Save the Children kwamen bij eerstgenoemde luchtaanval minstens drie kinderen om het leven die op een voetbalveld speelden. Door het persbureau geanalyseerde satellietfoto’s kwamen overeen met foto’s die op sociale media werden gedeeld van het verwoeste telecommunicatiegebouw.

De door Saoedi-Arabië geleide coalitie erkende dat ze ‘nauwkeurige luchtaanvallen uitvoerde om de capaciteiten van de militie te vernietigen’ rond de haven van Hodeida. Het bevestigde niet meteen dat er een telecommunicatiedoelwit was geraakt, zoals NetBlocks beschreef, maar noemde Hodeida ‘een centrum voor piraterij en Iraanse wapensmokkel om de Houthi’s te steunen.’

Het luchtoffensief komt na de claim van de door Iran gesteunde Houthi’s achter de drone- en raketaanval te zitten eerder deze week op Abu Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Het betekende een grote escalatie van de burgeroorlog in Jemen, waar de door Saoedi-Arabië geleide coalitie gesteund door de VAE sinds 2015 de rebellen bestrijdt.

Iran ontkent de Houthi’s te bewapenen, hoewel VN-experts, onafhankelijke analisten en westerse landen wijzen op bewijs dat Teherans link met de wapens aantoont.

Een man wordt gered na het luchtoffensief.

Reddingswerkers aan de slag bij het getroffen detentiecentrum.

Het detentiecentrum dat door de luchtaanval is getroffen.

Hand van een man die omkwam bij de aanval.

