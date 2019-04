Tientallen doden door orkaan Kenneth

Skiën in de meivakan­tie? Het sneeuwt weer in de Alpen

15:00 Het is niet de meest vanzelfsprekende activiteit in de meivakantie: skiën in de Alpen. Maar het kan prima. Dit weekend viel er op sommige plekken tot 40 centimeter sneeuw, en ook volgend weekend wordt sneeuw verwacht, ook in de dalen.