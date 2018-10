Tientallen doden bij rellen tussen moslims en christenen in Nigeria

De Nigeriaanse president Muhammadu Buhari heeft het geweld veroordeeld. ,,Het frequente bloedvergieten dat het gevolg is van misverstanden die vreedzaam opgelost zouden kunnen kunnen worden, is onrustwekkend”, klinkt het in een persbericht van de president. ,,Geen enkele cultuur of religie kan de minachting voor het heilige karakter van een mensenleven rechtvaardigen.”