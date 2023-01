Tientallen doden bij ernstig busongeluk in Senegal, president kondigt drie dagen rouw aan

Nog geen nieuwe coronavari­ant in China, maar wel meer gegevens nodig, zegt WHO

Er zijn op dit moment geen nieuwe varianten van het coronavirus in China, zo meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) woensdagmiddag op basis van data van de Chinese autoriteiten. Maar de WHO dringt wel bij China aan op het delen van meer gegevens, zoals cijfers over ziekenhuisopnames.

4 januari