Tientallen bezoekers naar ziekenhuis tijdens zinderende raveparade Berlijn

Tientallen mensen zijn zaterdag tijdens de enorme straatparade Rave the Planet in Berlijn behandeld in het ziekenhuis. De hulpdiensten in de Duitse hoofdstad melden dat de medische dienst van de organisatie 153 personen behandelde, waarvan er 51 ook naar het ziekenhuis moesten.

De brandweer trad in een Twitterbericht niet in detail over de toestand van de betrokkenen, maar het was erg warm tijdens de massaal bezochte danceparade. De temperaturen in Berlijn stegen tot boven de 30 graden. De politie zag zich genoodzaakt bezoekers te vragen hun kleren aan te houden. Ook zouden sommige mensen in de rivier zijn gesprongen.

De autoriteiten schatten dat uiteindelijk zo’n 200.000 raveliefhebbers zijn afgekomen op de spirituele opvolger van de Love Parade. Dat dancefestival is na 2010 niet meer gehouden nadat 21 doden waren gevallen bij een editie in Duisburg. Toen raakten ook honderden mensen gewond in het gedrang.

Of Rave the Planet kon doorgaan was tot het laatste moment onduidelijk. De hulpdiensten controleerden uitvoerig of aan alle veiligheidseisen was voldaan.

