Tientallen arrestaties na rellen in Brussel

Brussel is vandaag opnieuw het decor geweest van rellen. In het centrum werden vernielingen aangericht. De politie moest zich terugtrekken, omdat de agenten bekogeld werden. Winkels en auto’s raakten beschadigd. Er zijn minstens 31 arrestaties verricht. Volgens burgemeester Close is de situatie nu onder controle.