Tiener die ontvoerd werd door ‘verliefde’ leraar confronteert hem in rechtszaal

Ondank een grootschalige zoekactie duurde het 38 dagen eer het meisje gevonden was. De doorbraak in de zaak kwam er na een tip. Iemand bleek de leraar en het meisje gezien te hebben in een blokhut in de bossen van Californië. Later vertelde ze tijdens een interview met de Amerikaanse nieuwszender ABC News dat haar leraar ermee gedreigd had dat hij zichzelf van kant zou maken als ze het waagde om te vluchten. En daarom bleef ze bij hem.



Tijdens het proces van de man kwam Elizabeth ook aan het woord. Ze had een verklaring voorbereid waarmee ze zich rechtstreeks tot haar ontvoerder wilde richten, maar kreeg het door haar tranen heen niet gezegd. Ze kreeg uiteindelijk hulp van iemand die haar tekst voorlas.,



,Het is heel moeilijk voor me om hier te staan en de impact te omschrijven die zijn misdaden gehad hebben op mijn leven”, klonk het. ,,De gevolgen waren verwoestend en permanent, en ze duren nog altijd voort. Het is een aanhoudende strijd, die ik elke dag ervaar.”