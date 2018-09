Tien mensen gewond na schietpartij in wooncomplex Los Angeles

De schietpartij vond plaats in een gemeenschappelijke ruimte in of bij het complex. Daar waren kennelijk meerdere mensen aan het dobbelen. Het is nog onduidelijk wat precies is voorgevallen. De politie vermoedt dat sprake was van een schotenwisseling met geweren en handvuurwapens.



De politie kan nog niet zeggen hoeveel kogels zijn afgevuurd, maar sommige omwonenden zeggen tientallen schoten te hebben gehoord. ,,Mijn zwager was buiten. Hij hoorde de kogels langs ons huis vliegen'', zei een vrouw tegen CNN. ,,Ongeveer vijf minuten later cirkelde een helikopter boven ons huis en werd via een luidspreker opgeroepen de wapens neer te leggen.''



Omwonenden vertelden CBS L.A. dat bendes actief zijn in het gebied. ,,Ik hoorde vier schoten, gevolgd door het geluid van een motor die wegscheurde'', zei een man. ,,Daarna ging het schieten verder.'' De politie vond na schietpartij overigens geen wapens terug.