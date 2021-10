Tien jaar cel voor Duitse IS-bruid die toekeek hoe haar man jezidi-meisje (5) in brandende zon liet uitdrogen

Een Duitse vrouw (30) die in Irak trouwde met een Duits-Iraakse IS-strijder, is maandag in München veroordeeld voor onder meer de gruwelijke dood van een 5-jarig meisje van de veroverde jezidi-gemeenschap, in 2015.

Rania en haar moeder Nora waren tot slaaf gemaakt door de toenmalige echtgenoot van Jennifer Wenisch. Taha al-Jumailly (23) ketende het meisje met handboeien vast aan de tralies voor een raam op de binnenplaats van hun woning in Falluja. Hij strafte Rania omdat ze op een matras had geplast en liet haar achter in de brandende zon bij temperaturen tot wel 50 graden in de schaduw. Het jezidi-meisje stierf door uitdroging.

Jennifer Wenisch uit Lohne (Oldenburg) keek lijdzaam toe, oordeelde de rechtbank. Het meisje was volgens de voorzitter ‘weerloos en hulpeloos blootgesteld aan de situatie’. De verdachte ‘had er vanaf het begin rekening mee moeten houden dat het kind in levensgevaar verkeerde maar deed niets om te helpen hoewel dat voor haar mogelijk en redelijk was’. De rechtbank zei er ook van overtuigd te zijn dat Wenisch de moeder van het meisje dreigde neer te schieten als ze niet zou stoppen met huilen om haar dochter. Het stoffelijk overschot verdween.

Wenisch, die verklaarde dat ze machteloos stond tegenover haar echtgenoot, was volgens de rechtbank op de hoogte van de ‘mensverachtende doelen en daden van IS’ toen ze naar Irak vertrok om zich aan te sluiten bij de organisatie. Haar echtgenoot en zij buitten de moeder van het meisje uit als huisslaaf en Wenisch zette haar man er vaak toe aan. ,,Met haar IS-lidmaatschap steunde ze de vernietiging van de jezidi-religie en de slavernij van de jezidi's’’, benadrukte de rechtbankvoorzitter volgens de Münchner Merkur tijdens het voorlezen van het vonnis.

De rechtbank veroordeelde Wenisch tot een gevangenisstraf van tien jaar wegens lidmaatschap van een terroristische organisatie in het buitenland, medeplichtigheid aan poging tot moord en poging tot oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid evenals slavernij met dodelijke afloop. Het Openbaar Ministerie had levenslang geëist wegens moord en oorlogsmisdaden. De advocaat van de Duitse, die in 2016 werd opgepakt bij het verlaten van de Duitse ambassade in Turkije, reageerde opgelucht. ,,Dit is een overwinning voor ons. Ik ben blij’’, zei hij tegen de Münchener krant. ,,De rechtbank is nu uitgegaan van een minder ernstige zaak.’’

Zijn cliënte, die nog niet eerder is veroordeeld, zal naar verwachting vrijkomen na het uitzitten van twee derde van de celstraf van tien jaar. Dat komt meer op zes jaar en zes maanden. Daarvan blijft nog drie jaar en twee maanden over omdat de voorlopige hechtenis van de vrouw ervan wordt afgetrokken.

De veroordeling van Wenisch is een van de eerste wereldwijd voor de vervolging van de religieuze jezidi-minderheid door IS. De terreurorganisatie zag hen als ongelovigen en doodde en deporteerde tussen 2014 en 2017 duizenden jezidi’s. De Tweede Kamer erkende eerder dit jaar dat het een genocide was.

Het proces tegen Jennifer Wenisch was volgens de in de Verenigde Staten gevestigde jezidische ngo Yazda de eerste vervolging van misdrijven door IS op de religieuze minderheid. De inmiddels ex-echtgenoot van Wenisch staat in een afzonderlijke zaak terecht in Frankfurt. De uitspraak wordt volgende maand verwacht.

De start van het proces tegen Wenisch, in april 2019, trok ook om nog een andere reden wereldwijde aandacht. Mensenrechtendeskundige Amal Clooney, de echtgenote van, zou de moeder van het overleden meisje vertegenwoordigen. De vrouw was mede-eiser in de zaak. Amal Clooney gaf voorafgaand aan het proces een gezamenlijke verklaring van haar cliënte en ngo Yazda af. ‘Jezidi-slachtoffers wachten al veel te lang op hun kans om voor de rechtbank te getuigen’, luidde het. Clooney verscheen persoonlijk nooit in de rechtbank.

