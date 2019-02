Tien doden door brand bij jeugdcomplex Braziliaanse voetbalclub Flamengo

De brand woedde in een ouder deel van het trainingscentrum Ninho do Urubu ('Gierennest’). Op het moment van de brand zouden daar jeugdspelers hebben liggen slapen.



De slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd, zegt een brandweercommandant. Over de oorzaak is nog niets bekend.



Het zogenoemde Gierennest was onlangs voor veel geld gerenoveerd en uitgebreid. Het omvat naast de jeugdaccommodatie verschillende trainingsvelden, een waterpark, een sportzaal, een medisch centrum en een mini-stadion.



Flamengo is een van de grootste voetbalclubs van Brazilië en leverancier van topspelers als Zico, Junior en Leonardo. Zaterdag staat de klassieker Flamengo-Fluminense op het programma in het Maracanã Stadion. Of dat duel doorgaat is onzeker geworden.