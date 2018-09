Theresa May slaat piketpalen voor het brexit-overleg

Theresa May heeft de Europese Unie en het verzet in haar Conservatieve Partij de wacht aangezegd. ,,Het wordt mijn deal of geen deal'', aldus de premier in de aanloop naar Europees topberaad.

Volgens peilingen oordeelt bijna 80 procent van de Britten negatief over het optreden van de Britse regering in de onderhandelingen met de EU.

Enkele dagen voor Europees brexit-overleg in Salzburg zet premier Theresa May zowel de Europese Unie als de tegenstanders in haar eigen partij voor het blok. Als die haar voorstellen over de brexit - het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie -torpederen, komt er helemaal geen akkoord.

May eist Europese concessies in het overleg over het grensverkeer tussen EU-lidstaat Ierland en Noord-Ierland, dat Brits grondgebied is. Ook is zij het aanhoudende verzet van de ruim veertig eigen Conservatieve parlementsleden meer dan zat. Deze blijven vasthouden aan een 'harde brexit' en een voor Groot-Brittannië veel beter akkoord dan waarop de premier zou aansturen.

Flexibeler

Vooral Mays opstelling in de 'Ierse grenskwestie' is de Conservatieve voormannen Boris Johnson en Jacob Rees-Mogg een doorn in het oog. Zij eisen dat er een 'harde grens' komt tussen de EU-lidstaat en Noord-Ierland, met controleposten voor alle verkeer van mensen en goederen.

May stelt zich flexibeler op. Van het voorstel van de EU om Noord-Ierland in de Europese douane-unie te houden, wil de premier niets weten. Dat is in strijd met de constitutionele integriteit van het Verenigd Koninkrijk, aldus May. Maar zij wil wel in bepaalde gevallen vrij verkeer van goederen toelaten om grenscontroles te vermijden. Boris Johnson en Jacob Rees-Mogg noemen dat 'een grondwettelijk wangedrocht'.

Geruzie en getalm

Het geruzie in de Conservatieve Partij en getalm en onenigheid binnen Mays kabinet ondermijnen al vanaf de eerste dag het overleg met de EU. Mocht er geen akkoord komen, dan zal dat leiden tot grote chaos en economische schade, in het bijzonder in Groot-Brittannië. IMF-directeur Christine Lagarde waarschuwde Londen gisteren nog voor ernstige gevolgen voor de economische groei, het overheidsbudget en de waarde van het pond sterling.

Peilingen in Groot-Brittannië wijzen uit dat de bevolking verdeeld blijft over de vraag of de brexit goed of slecht is voor het land. De helft van de Britten vreest voor een terugslag, 41 procent denkt dat een vertrek uit de EU veel goeds brengt. Over het optreden van de regering bestaat minder onenigheid. Bijna 80 procent oordeelt negatief over het regeringsoptreden in de onderhandelingen met de EU.