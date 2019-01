Theresa May komt niet met nieuw plan voor brexit

Mocht May er toch in slagen de backstop op een of andere manier ingrijpend aan te passen, dan zijn er geen garanties dat alle brexiteers in de Conservatieve Partij dan wel voor de deal zullen stemmen. Een aantal van hen verkondigde eerder dat de backstop niet hun enige bezwaar was: ook de scheidingsrekening van 42 miljard is hen een door in het oog. Die blijft gewoon staan. Voor de echte hardliners heeft een No Deal-brexit dan ook de voorkeur: een brexit zonder akkoord en dus geen scheidingsrekening en geen backstop.



De starre houding van May zorgde voor boosheid in het Lagerhuis bij politieke tegenstanders. Labour-leider Jeremy Corbyn zei dat er geen enkele flexibiliteit te bespeuren was bij de premier. ,,De regering lijkt nog steeds niet door te hebben op welke schaal ze vorige week verloren hebben in het Lagerhuis. De premier is in diepe ontkenning. Het zou logisch zijn als ze na deze nederlaag haar rode lijnen zou veranderen, want de huidige deal is onmogelijk door het parlement te krijgen.’’