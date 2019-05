Theresa May in tranen: Britse premier stapt 7 juni op

Op 7 juni zal de leiderschapsrace binnen de Conservatieve Partij beginnen om haar vervanger te vinden. Over haar potentiële opvolger is nog niks bekend. Een aantal kandidaten is zich wel aan het voorbereiden op deze race, onder wie Boris Johnson. Hij staat bekend als een brexit-hardliner; iemand die de harde lijn kiest en voorstander is van harde beslissingen. Ook oud-brexit-minister Dominic Raab en de minister van Milieu Michael Gove worden veel genoemd.

May gaf in haar verklaring voor de deur van Downing Street 10 (de ambtswoning van de Britse premier) aan geen spijt te hebben gehad dat ze is blijven vechten, ondanks dat ze al drie keer een zware nederlaag leed met haar partij. ,,Helaas ben ik er niet in geslaagd het parlement ervan te overtuigen om mijn Brexit-akkoord te steunen. Het was voor mij de grootste eer van mijn leven om u te dienen als de tweede vrouwelijke premier.” Ze gaaf aan dat ze tot het inzicht is gekomen dat het in het landsbelang is als ze plaats maakt voor een andere leider.



May stelde dat haar opvolger ‘consensus moet vinden in het parlement, waar mij dat niet is gelukt’. Dat kan volgens haar alleen worden bereikt als alle kampen bereid zijn compromissen te sluiten. Haar stem brak toen ze haar toespraak afsloot met de mededeling dat ze dankbaar is dat ze de kans kreeg haar land te dienen.