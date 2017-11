'The Great Divider' Trump heeft vele vijanden

De bijnaam The Great Divider verdien je niet zo maar. Het kost Donald Trump geen enkele moeite. Neem die zondag in september, waarop hij het aan de stok kreeg met de senatoren John McCain en Chuck Schumer, basketbalprof Stephen Curry, de National Football League, zakenman Roger Goodell, Iran en Kim Jong-un, de 'Kleine Raketman'. En dat op een dag dat hij vrij was. Hij stond op de golfbaan in Florida.



Zelden kruist een politicus in zo'n korte tijd de degens met zo veel tegenstanders. Verbale gevechten, bij voorkeur op Twitter, lijken de zuurstof voor zijn bestaan. Voor je het weet ben je 'een slapjanus', een 'landverrader', een 'domoor', of - Trumps favoriete brandmerk- 'een loser'. Wie tegen hem is, komt uit het andere kamp, het kamp van de verliezers, die nooit van hem zullen winnen.



Donald Trump heeft inmiddels een groot aantal tegenstanders verzameld van divers pluimage. Dit zijn de acht meest uitgesproken critici:

John McCain

De weerzin zit diep. Als John McCain (81) waarschuwt voor het 'Trumpisme' - de cocktail van populisme, isolationisme en nationalisme - noemt hij Trump nooit bij naam. De senator van Arizona geldt als het geweten van Trumps Republikeinse Partij. In juli en september blokkeerde McCain de afschaffing van de door Trump gehate Obamacare. De president was woest.

Volledig scherm John McCain © AP

Robert de Niro

Het taalgebruik van Robert de Niro wedijvert met dat van Trump. ,,Met deze gek stort het land zich in een crisis'', zo vindt de acteur en regisseur. ,,Als hij slim was, zou het gevaar nog groter zijn.'' De Oscar-winnaar (74) noemt Trump een 'racist', die hij het liefst een klap in zijn gezicht zou geven. ,,Hij is zo dom. Hij is een varken, een idioot, een nationale ramp.''

Volledig scherm Robert De Niro © Getty Images

The New York Times

Trumps oordeel over de krant is hard: ,,Een fake news joke die het ene na het andere verzonnen verhaal over me schrijft.'' De internationaal gerespecteerde krant is de luis in Trumps pels. Deze 'oude grijze dame' heeft 'fact-checking' tot kunst verheven. De president beschuldigt de krant van 'total fiction', The New York Times belooft hem 'een behandeling net als ieder ander'.

Volledig scherm Het hoofdkantoor van de New York Times in New York. © REUTERS

Lana Del Rey

Lana Del Rey gaat het verst in haar verzet tegen Trump. De Amerikaanse zangeres 'bestookt' hem met hekserij, samen met sjamanen, occultisten, heksen en tovenaars. Zij hopen hem uit het Witte Huis te verdrijven door een vloek over hem uit te spreken. ,,Ja, dat heb ik echt gedaan. Waarom niet?'' aldus Del Rey (32), die met andere muzieksterren een broertje dood heeft aan de president.

Volledig scherm Lana Del Rey © EPA

Kim Jong-un

Als politieke oorlogen in een boksring konden worden beslist, keek heel de wereld uit naar 'Trump versus Kim'. De Noord-Koreaanse leider is Trumps felste, meest uitgesproken tegenstander. In hun scheldpartijen heeft Kim (33) de overhand. Hij pareert 'kleine raketman' met 'blaffende hond', 'lyin'king', 'commander in grief' en 'president evil'.

Volledig scherm Kim Jong-un © REUTERS

Naomi Klein

,,Donald Trump is de spiegel die onze maatschappij wordt voorgehouden. Miljonairs worden verheerlijkt, terwijl ze de planeet slopen en nationale belangen uitverkopen aan het bedrijfsleven.'' Het zijn waarschuwende woorden van Naomi Klein (47). Volgens de Canadese journaliste en acitiviste is Trump 'een idioot, maar je moet hem vooral niet onderschatten'.

Volledig scherm Naomi Klein © Photo News

Vicente Fox

De oud-president van Mexico grijpt alles aan om Trump op het rooster te leggen. Fox (75) is dé stem van Mexico tegen de 'domheid in het Witte Huis'. Fox bestookt Trump op Twitter, onder meer met de hashtag #fucking wall. Hij maakt videofimpjes met de boodschap dat Mexico geen cent betaalt aan dat 'stomme, nutteloze, racistische monument'.

Volledig scherm Vicente Fox © AFP

Nicolas Maduro

Trump noemt de president van Venezuela een dictator, Maduro (54) maakt zijn collega uit voor 'een nieuwe Hitler' die plannen zou beramen om hem te vermoorden. ,,Deze magnaat denkt dat hij de wereld in eigendom heeft'', aldus Maduro die deze zomer werd getroffen door Amerikaanse sancties omdat hij met zijn regime Venezuela in gijzeling neemt.