Thaise reddingswerkers boren vergeefs gat in berg

Reddingswerkers in het noorden van Thailand hebben gisteren een gat geboord in de flank van een berg in de hoop zo water af te voeren uit de grotten waar sinds zaterdag twaalf Thaise voetballertjes en hun leider worden vermist.

Vooralsnog lijkt het dweilen met de kraan open want door de aanhoudende stortregens lopen de Tham Luang-grotten nog steeds van alle kanten vol.

Heel de wereld leeft mee met het vermiste jeugdvoetbalteam. De kinderen kunnen overal zitten in het kilometers lange grottencomplex. Sinds zaterdag is geen levensteken meer vernomen nadat de terugweg van hun excursie werd afgesneden door overstromingen. De hoop is dat de jongens in de leeftijd van 11 tot 16 jaar ergens, op een hoger gelegen plek, een veilig heenkomen hebben gevonden en wachten op hulp. Maar mogelijk ze al zijn verdronken in een doodlopende gang.

600 reddingswerkers

Inmiddels zijn 600 reddingswerkers aan het werk onder wie nu ook Amerikaanse militairen en een team van Britse speleologen. De laatsten zijn op zoek naar onbekende, alternatieve, toegangswegen in omliggende ravijnen. De kans op het vinden zo’n onbekende achterdeur wordt klein geacht, maar alles wordt geprobeerd de kinderen te redden. Een aantal ouders van de vermiste kinderen wacht in tenten bij de ingang van het grottencomplex waar ook de fietsen van de voetballertjes nog staan.

Gisterochtend ging een Boeddhistische monnik de ouders voor in gebed. Zij klampen zich ook maar vast aan het verhaal van de nu 34-jarige Intu Incharoen. In 2002 dwaalde hij met vier vrienden door dezelfde grotten, hoewel dat door hun moeders ten strengste was verboden. De jongens konden de uitgang niet meer vinden. Tegenover persbureau Reuters vertelde Incharoen dat ze de wanghoop nabij waren. Er zaten vele gaten in de vloer van de grot die ook nog eens een labyrint bleek met vele zijgangen die al dan niet doodliepen. ,,Je had geen idee waar de grot eindigde”, aldus Incharoen die met zijn vrienden uiteindelijk de uitgang vond omdat ze het geluid volgden van roepende hulpverleners. ,,Het was een wonder”.

Het is riskant de grot in de regentijd te bezoeken, zeggen experts. Normaliter loopt het excursieseizoen van oktober tot mei.