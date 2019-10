Thaise koning stript officiële bijvrouw na drie maanden alweer van al haar titels

De 67-jarige koning - die door het leven gaat als Rama X - benoemde de 34-jarige voormalig verpleegster afgelopen juli op zijn verjaardagsfeest nog als zijn koninklijke gemalin. Een maand later publiceerde het koningshuis tientallen foto's van Wongvajirapakdi in verschillende situaties; met de koning, als piloot, deelnemend aan een militaire oefening en zelfs één in sport-bh. De foto’s veroorzaakten veel ophef in het land.



Een stormloop op de website van het Thaise Bureau van de Hofhouding zorgde ervoor dat de site lange tijd niet bereikbaar was. De openbaarmaking van de foto’s en een biografie van Sineenat Wongvajirapakdi was dan ook opmerkelijk, gezien het gesloten karakter van het Thaise koningshuis. De laatste keer dat een heerser in Thailand er een officiële concubine op nahield, was Rama VI in 1921, toen het land nog het Koninkrijk Siam heette.