Thais trio krijgt vier jaar cel voor smokkel 50 kilo neushoornhoorn

De tassen met de hoorns werden vorig jaar maart gevonden tijdens een routinecontrole op de luchthaven. De bagage was afkomstig uit de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba. De twee smokkelaarsters sloegen op de vlucht toen douaniers de tassen wilden inspecteren. Worapas Boonsri, een voormalig officier van justitie, probeerde de controleurs om de tuin te leiden, door te verklaren dat er slechts flessen wijn in zijn tas zaten en dat de tas niet geopend hoefde te worden. Toen de douane dat toch deed, verzette hij zich.

Omkooppogingen

Hij wilde de bagage terugzetten op de lopende band, zodat het leek alsof deze geen eigenaar had. Ook probeerde hij de ambtenaren om te kopen. Zijn verwoede pogingen om de controle te voorkomen, tonen volgens de rechter aan dat Worapas precies wist wat er in zijn bagage zat.



Het smokkelende drietal is nu veroordeeld wegens het invoeren van verboden materiaal en het omzeilen van invoerrechten. De hoorns, de huid, het bloed en de urine van neushoorns zijn gewild in Azië om hun de toepassing in de traditionele Chinese geneeskunde.