Thailand legaliseert marihuana voor medisch gebruik

Nederlan­der (17) al maanden vast in Spanje zonder aanklacht

25 december Een Noord-Hollandse scholier zit al ruim vier maanden in voorarrest in Spanje. Twee minderjarige Britse meisjes beschuldigen hem van seksueel misbruik maar een officiële aanklacht is er (nog) niet. Volgens Charly T. (17) is de beschuldiging volledig gelogen.