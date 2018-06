Thailand bidt voor voetballertjes in grot

Ze plukken wat aan hun gitaren en zingen een simpele melodie, maar de woorden zijn menig Thai uit het hart gegrepen. ‘Ik smeek de hemel om genade en medeleven, mijn broeders zitten in Tham Luang Khun Nang Non, laat dit gevaar aan hen voorbijgaan, dat smeek ik’.

Het liedje gaat over de 12 voetballertjes en hun coach die nu al een week vastzitten in de ondergelopen grot van Tham Luang Nang Non, in het noorden van het land. Heel Thailand leeft mee met vermiste jongens en hun wanhopige familieleden. Er is nog steeds geen teken van leven gekomen. De kans dat het goed afloopt, wordt met de dag kleiner. Honderden hulpverleners blijven niettemin dag en nacht bezig een toegangsweg te zoeken tot het uitgestrekte grottenstelsel. Maar vooralsnog zonder resultaat. Bovendien blijft het regenen.



Het blijkt levensgevaarlijk de grot in te gaan nu grote delen daarvan onder water staan. Drie reddingswerkers werden vorige week geëlektrocuteerd. Om toch maar iets te kunnen doen heeft men gisteren voedselpakketten gedropt in verschillende spleten boven het kilometerslange grottencomplex. De vage hoop is dat ze misschien, ergens in de diepte en de duisternis, worden gevonden.

Sympathie

Ondertussen groeit de sympathie in de sociale media. “We zijn erg bezorgd. Iedereen wacht op goed nieuws”, zegt Keeta Wariburee, docent op de Lek Nai Tung Kwang School waar het lied voor de vermiste jongens spontaan werd gemaakt. Leerlingen zitten rond kaarsen als ze het zingen. “We willen wat doen, maar als we naar de grot zouden gaan, lopen we waarschijnlijk alleen maar in de weg. Op deze manier willen we ze steunen”, aldus Wariburee tegenover persbureau AP.

Er is ter plaatse ook de nodige solidariteit. Vrijwilligers koken voor de honderden hulpverleners die dag en nacht bezig zijn met onder meer het leegpompen van delen van de grot. In heel het land worden kerkdiensten gehouden waarbij gelovigen soms in rijtjes van dertien bij elkaar zitten, refererend aan het aantal vermisten.

Veel draait om dat cijfer 13. Zo is er een hashtag waarvan de vrije vertaling luidt: '13 levens moeten overleven'. De spelers van een van de bekendste voetbalclubs van Thailand, Muangthong Uited, stelden zich op in een cirkel rond de middenstip uit solidariteit. Dit nadat op Facebook een oude post was gevonden van de eveneens vermiste coach van de jongens waarin hij zegt dat hij zijn team graag zou meenemen naar een wedstrijd van Muangthong United.