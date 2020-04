Terugloop coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen gaat te langzaam, zorgen over opstart reguliere zorg

‘Duurt veel te lang’

Het ROAZ, dat het overzicht houdt over alle Brabantse ziekenhuizen, vindt dat zorgelijk. ,,We zouden graag een snellere terugloop zien, maar dat duurt nu veel te lang. Daardoor kunnen we onvoldoende beginnen met de herstart van de reguliere zorg. Dat betekent dat we minder patiënten kunnen opnemen, en ook een minder brede doelgroep ontvangen.’’ Bovendien wijst het ROAZ naar de druk op schouders van het zorgpersoneel. ,,De voorbije periode hebben zij gewerkt op de toppen van hun kunnen, maar dat houd je niet maandenlang vol.’’

Iets meer dan 100 patiënten op ic

Nog altijd melden nieuwe coronapatiënten zich in de Brabantse ziekenhuizen, al neemt dat de laatste dagen duidelijk af. Dat aantal ligt de afgelopen dagen onder de tien. Gekeken naar de Brabantse intensive cares daalt het aantal coronapatiënten nauwelijks, de laatste dagen. Het zijn er iets meer dan honderd, ongeveer net zo veel als vorige week. In totaal zijn er 120 vaste bedden beschikbaar op de ic’s, die ook beschikbaar moeten zijn voor mensen met andere ernstige kwalen. Eerder lieten de Brabantse ziekenhuizen weten dat het aantal coronapatiënten ver onder de honderd moet zijn, voordat de ziekenhuizen weer toe kunnen met het reguliere aantal ic-bedden.



Bij het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop zien ze dat er dagelijks nieuwe patiënten zich presenteren, maar dat zijn er wel duidelijk minder dan voorheen. De situatie bij het MMC in Veldhoven lijkt ook stabiel. Daar liggen nu 29 coronapatiënten, terwijl dat er vrijdag 30 waren. Het aantal mensen op de ic daalde van 11 naar 9. In het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven worden nu 32 mensen met het coronavirus behandeld, 12 van hen liggen op de ic. Ook daar is de situatie qua aantal opnamen sinds een aantal dagen constant.