TERUGLEZEN | Zelenski vraagt via Nederland om Duitse Leopard-tanks, ‘Russen kregen instructies via Wikipedia’

Dronken treinmachi­nist opgepakt na dollemans­rit door Duitsland

Een treinmachinist met een slok op heeft in en rondom de Duitse stad Stuttgart voor chaotische taferelen gezorgd. De man reed met zijn trein van de S-Bahn, een regionale spoorlijn, stations voorbij, weigerde de deuren te openen en sprak via de intercom zijn ongenoegen uit over zijn werkgever.

16 december