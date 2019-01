Terugkerende wintersporters krijgen te kampen met veel sneeuw

Vanwege het einde van de kerstvakantie keren veel wintersporters uit onder meer Nederland en Duitsland dit weekend terug naar huis. Vooral in Noord-Tirol, SalzburgerLand, Neder-Oostenrijk en Steiermarken valt naar verwachting vanaf vandaag veel sneeuw, waarschuwt de ANWB. De Oostenrijkse zusterclub van de ANWB, de ÖAMTC, verwacht morgen al vroeg overbelaste wegen door verkeer vanuit de skigebieden tussen Oostenrijk en het zuiden van Duitsland. Een van de grootste knelpunten is rond Salzburg, waar dit weekend 20.000 bezoekers worden verwacht bij een skispringwedstrijd zondag in Bischofshofen.

Voorbereiding

Om de auto alvast te wapenen tegen de sneeuwval is het aan te raden om de sneeuwkettingen bij de hand te hebben. Het is volgens Jolanda van der Velden van de ANWB verstandig om vandaag al de slotontdooier uit de auto te halen. ,,Als morgenochtend het slot al bevroren is, kan je daar natuurlijk niet meer bij”, adviseert ze. Voor ruitensproeivloeistof geldt hetzelfde advies: ,,Haal vandaag vast een fles, zodat je niet onderweg zonder komt te zitten.” De ANWB raadt af om warm water te gebruiken om sneeuw van de auto te krijgen. De te grote temperatuurovergang kan een gesprongen ruit veroorzaken.



Ook voor onderweg heeft ANWB meerdere tips. Zo wordt geadviseerd om in de auto extra eten, drinken, voldoende kleding, veiligheidshesjes en een deken bij de hand te houden. ,,En mocht de auto in de file komen te staan, let dan ook op onnodig verbruik van de accu. Een dvd-speler vraagt veel stroom, zing op zo'n moment liever met de kinderen wat liedjes.”