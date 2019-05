Terroristen vallen Pakistaans vijfsterrenhotel binnen, willen Chinezen doden

Gewapende mannen hebben vandaag een vijfsterrenhotel in de Pakistaanse havenstad Gwadar aangevallen. Minstens één bewaker is bij de ingang van het hotel gedood, maar er zouden meer slachtoffers zijn. De aanslag is inmiddels opgeëist door terreurgroep Balochistan Liberation Army.

De aanval vond plaats in het Pearl Continental, een luxe vijfsterrenhotel waar veel Chinese zakenlieden en toeristen verblijven, en is gepleegd door drie gewapende mannen. Bij de ingang schoten zij een bewaker neer, vervolgens ontspon zich een vuurgevecht met politie en het leger waarbij een onbekend aantal slachtoffers zou zijn gevallen.



Veiligheidstroepen waren snel ter plekke en wisten de terroristen in een trappenhuis te drijven, zo heeft het leger in een verklaring laten weten. De gasten van het hotel lijken daardoor in ieder geval ongedeerd te zijn gebleven. De minister van Binnenlandse Zaken van de provincie Balochistan, waar Gwadar ligt, meldt dat de meeste gasten snel uit het hotel geëvacueerd konden worden.

Vrijheidsstrijders

Inmiddels heeft de Balochistan Liberation Army (BLA) de aanslag opgeëist. Een bericht op het officiële Twitteraccount van BLA stelt dat de aanslag gericht is op ‘Chinese en andere buitenlandse investeerders’.

De BLA vecht sinds 2004 voor het zelfbeschikkingsrecht van de Baluch. Dat is een oorspronkelijk Iraans volk dat al decennia zou worden onderdrukt in Pakistan. De Baluchi wonen niet alleen in Pakistan; in totaal leven er 8 tot 9 miljoen verspreid over Pakistan, Iran en Afghanistan. De provincie Balochistan in Pakistan is een van de armste en minst ontwikkelde provincies.



Nu neemt BLA de Chinese bemoeienis in Gwadar op de korrel: China is momenteel erg actief in het slechts 85.000 inwoners tellende Gwadar, dat in het zuidwesten van Pakistan ligt, vlakbij Iran. De haven van de stad vormt een belangrijk onderdeel van de 60 miljard dollar kostende China-Pakistan Economische Corridor. Die corridor maakt weer deel uit van China’s Nieuwe Zijderoute, een door Peking gestarte handelsroute van China dwars door Azië naar Europa. Het regime wil daarmee zijn invloedssfeer in Azië en Europa uitbreiden.

Het treffen van China raakt dus ook de regering van Pakistan. Als de aanval echter tot doel had Chinese slachtoffers te maken, dan is dat niet gelukt. Hoewel normaliter veel Chinese medewerkers in het Pearl Continental verblijven, waren er tijdens de aanval nauwelijks Chinezen, aldus persbureau Reuters.



BLA kondigt op Twitter echter alvast meer aanvallen aan. ‘Na ruim tien uur van continue strijd en het bereiken van al hun doelen, hebben de BLA-strijders hun laatste kogels gebruikt en deze wereld verlaten. Verwacht meer aanvallen, China en Pakistan.’ Ze claimen veel slachtoffers te hebben gemaakt. ‘Een aantal beveiligingsmedewerkers en Chinese investeerders zijn gedood.’

