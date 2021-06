Terroristen richten bloedbad aan in Burkina Faso: zeker 100 mensen omgekomen

Alweer een Nederland­se expat (55) vermoord in Kenia, ‘geen reden tot paniek’, zegt politie

15:16 Voor de tweede keer in bijna twee jaar is in Kenia een Nederlandse expat vermoord. Het gaat om een 55-jarige ondernemer die in een buitenwijk van de havenstad Mombasa woonde. De politie spreekt van een ‘geïsoleerd geval’ en wil andere expats en buitenlandse bezoekers geruststellen.