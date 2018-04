'Terreurbroers': Die munitie hadden we om onze slagerij te beschermen

Update Facebook-baas Zuckerberg: Mijn data zijn ook gestolen

19:41 De Facebook-data van Mark Zuckerberg zelf zijn ook gelekt in de zaak rond Cambridge Analytica. Dat zei de topman van het in opspraak geraakte sociale mediabedrijf vanmiddag tijdens een hoorzitting voor het Huis van Afgevaardigden in Washington. Details over die informatie gaf hij niet.