Teneur na sneer Spaanse minister: ‘Weer zo’n Nederlander die ons zo nodig een lesje wil leren’

Zoutberg, voor de NOS al jaren gestationeerd in Madrid, stelde de bewuste vraag zondag tijdens de online-persconferentie van de Spaanse minister van Gezondheid, Salvador Illa. ,,In Nederland bestaat een intelligente lockdown, de mensen besluiten zelf of zij de straat op gaan of niet’’, begon de correspondent. ,,Heeft u nooit overwogen of dat model ook in Spanje zou kunnen functioneren?” Socialist Illa, in zijn land de grootste boksbal van de conservatieve oppositie vanwege zijn anti-coronabeleid, bleek niet gediend van die vraag. Rustig en correct gaf hij geen antwoord op de vraag, maar deelde een sneer uit: ,,Ik ga kort en duidelijk zijn. Wat betreft voorbeeldig en verantwoordelijk gedrag, burgerzin en bewustzijn, kan niemand de Spanjaarden een lesje leren. Ik feliciteer onze burgers dagelijks met hoe zij hiermee omgaan. Wij kunnen die les beter geven dan hem ontvangen.”

Domheid

Illa leek de vraag op te vatten als een belediging, deed het voorkomen alsof de journalist de Spanjaarden ‘domheid’ verweet, tegenover de ‘intelligentie’ van de Nederlanders. Het fragment wordt veelvuldig gedeeld via social media en de kranten wijden er op hun websites over uit. De video, in een tweet van een journalist van staatsradio RNE, was gisteren al 400.000 maal bekeken. ,,Het is niet voor het eerst dat een correspondent uit Noord-Europa ons een lesje probeert te geven. Maar het is wel voor het eerst dat een minister antwoordt zoals het moet’’, schreef hij erbij.



Het merendeel van de reacties is tegen Zoutberg gericht, zo heeft hij zelf al op een hectische maandag gemerkt. ,,Ik vind de vraag uiterst correct, maar toen de minister hem hoorde moet hij gedacht hebben: dit is mijn kans, weer zo’n Hollander die ons iets verwijt.”



Spanje was het verzet van Wopke Hoekstra, half maart, tegen extra hulp aan de Zuid-Europese landen al een beetje vergeten toen vorige week een kort fragment uit Nederland veelvuldig werd getoond en gedeeld. Daarin was premier Rutte op bezoek bij een afvalverwerkingsbedrijf. Een vuilnisman zei hem: ,,Alsjeblieft, geef die Italianen en Spanjaarden niet dat geld.” Waarop Rutte reageerde met: ,,Nee, nee, oh... Ik onthoud dit.”



De botsing tussen de minister en de correspondent is een nieuwe episode in de Spaans-Hollandse fittie. ,,Dit tekent vooral hoe verdeeld we binnen Europa zijn in deze crisis’’, zegt Zoutberg. ,,Iedereen staat onder grote spanning, ook de beleidsmakers.”