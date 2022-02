Teleurgestelde president Zelenski is doelwit van Russische agressie, maar wil van geen wijken weten

,,Ik heb 27 Europese leiders gevraagd of we bij de Navo mogen, maar niemand geeft thuis’’, zegt de in legergroen gestoken Zelenski tegen de Oekraïners in een online toespraak. ,,Wie staat er klaar om samen met ons te strijden tegen Rusland? Ik zie niemand. Wie staat klaar om ons de garantie van een Navo-lidmaatschap te geven? Iedereen is bang.’’ Zelf wil de president niet van wijken weten. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de Oekraïense president een ‘belangrijk doelwit is voor de Russische agressie’. Zelenski zelf zei daar eerder al van overtuigd te zijn, maar benadrukt dat hij hoofdstad Kiev niet verlaat, zelfs nu Rusland de Oekraïense regeringsleider volgens hem als ‘doelwit nummer één’ heeft bestempeld. De president kondigde vannacht een algehele mobilisatie aan.

Teleurgesteld

De EU-leiders zijn het gisterenavond wel eens geworden over een nieuw pakket harde sancties tegen Rusland. Die zullen ‘enorme en ernstige gevolgen’ hebben voor het land, stellen ze. De leiders waren bijeen op een ingelaste top in Brussel. Niet alle details van de sancties zijn al bekend, maar wel zeker is dat Rusland nog niet uitgesloten wordt van het internationale betalingssysteem SWIFT. Zelenski vroeg daar expliciet om.



De president herhaalde gisteren zijn wens Rusland uit te sluiten van het betaalnetwerk en een embargo op te leggen tegen Russische olie en gas. Zelenski steekt zijn teleurstelling over de houding van de EU-leiders niet onder stoelen of banken. Zijn land is volgens hem ‘alleen achtergelaten’ om te vechten tegen Rusland, dat een dag eerder begon aan een inval in Oekraïne. De Russen zouden inmiddels Kiev hebben bereikt.