‘Telefoon Amazon-miljardair Bezos gehackt via appje van Saudische kroonprins’

Rechtbank veroor­deelt tandarts die kies trok terwijl hij op een hoverboard stond

22:45 In Alaska (VS) is een tandarts die bij een patiënt een kies trok, terwijl hij op een hoverboard reed, door een rechtbank veroordeeld. De tandarts liet de behandeling filmen. De patiënte was verdoofd en had niets in de gaten.