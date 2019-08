‘Tegenstanders Trump gooien juist olie op het vuur’

James Kirchick valt meteen met de deur in huis. Zijn boodschap: in de discussie over racisme zijn de tegenstanders van Donald Trump net zo erg als de president zelf. ,,Trumps motieven zijn gemeen, zijn tactiek is onsmakelijk en zijn manier van uitdrukken is een president onwaardig. Maar in de race om wie het best de kaart van het racisme kan spelen heeft Trump in het progressieve kamp een waardig tegenstander’’, betoogt de Amerikaanse journalist en auteur in zijn opiniestuk ‘The Left’s Race War’ in het tijdschrift Tablet. Volgens hem zijn er in beide kampen bedenkelijke spelers.



Donald Trump ontkent dat hij een racist is maar dat de president soms aanzet tot racisme kan moeilijk worden ontkend. Neem zijn taalgebruik in zijn advertenties in de inmiddels begonnen verkiezingscampagne voor het presidentschap. Als Trump verwijst naar de ‘invasie van immigranten’, sinds januari gebruikt in bijna 2200 promo’s op Facebook en bekeken door miljoenen mensen, dan bezigt hij dezelfde woorden als extremisten die naar de wapens grijpen om het ‘blanke ras te beschermen’. Zoals de supernationalist die het afgelopen weekend 22 mensen doodschoot in El Paso.