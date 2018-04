Technologische krachtmeting tussen Oost en West

De S-400 is de laatste versie van het Russische luchtafweersysteem S-300. De upgrade heet zó compleet en doeltreffend dat die internationaal wordt beschouwd als een van de beste afweersystemen ter wereld. Onder meer China, India, Irak, Turkije en, recent, Qatar hebben het aangeschaft. ,,Elk land dat zich onveilig voelt kan het kopen, zelfs Amerika", pochte de baas van het Rostec-concern, dat tientallen miljarden verdiende aan deze Russische technologie.

Drones

De S-400 heeft - volgens de zelfverzekerde Russen - het Amerikaanse Patriot-systeem gedegradeerd tot ouwe meuk. Kruisraketten, drones en vliegtuigen, zelfs de 'onzichtbare' stealth-toestellen, kan de S-400 te grazen nemen.

Ander extraatje is dat het ook de afzenders van raketten aanvalt, inclusief AWACS, de vliegende controleposten van het Westen. Onzekerheid voor de Russen is dat hun paradepaardje nog niet is getest tegen het allerlaatste wat de Amerikanen hebben aan kruisvluchtwapens.

Russische en Amerikaanse defensiespecialisten bieden al een tijdje tegen elkaar op. De vraag is of de Russen bluffen of dat hun verdedigingssysteem werkelijk superieur is aan de Amerikaanse slagkracht.

Twijfels

De gezaghebbende Russische defensie-expert Alexander Golt heeft grote twijfel of dat werkelijk zo is. Voor de Russen staan er grote economische belangen op het spel.

Onder de klanten die miljarden willen uitgeven voor de aanschaf van S-400 bevinden zich onder meer landen als Turkije en Saoedi-Arabië, twee bondgenoten van de Amerikanen.