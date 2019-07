Team Trump 'koopt' modellen en acteurs en zet ze neer als fans

VIDEO Vulkaanuit­bar­sting op Italiaans eiland jaagt toeristen stuipen op het lijf: één dode

20:26 Een hevige uitbarsting van de vulkaan Stromboli op het gelijknamige Italiaanse eiland in de Middellandse Zee, circa 60 kilometer ten noorden van Sicilië, heeft toeristen en inwoners angst aangejaagd. Na verscheidene explosies waren reusachtige wolken van as en rook te zien. Volgens Italiaanse media is een klimmer om het leven gekomen en viel er ook een gewonde. Het gaat naar verluidt om twee Siciliaanse toeristen.