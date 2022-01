Team prins Andrew wil niet reageren op rechterlijk besluit misbruikzaak

Het juridische team van de Britse prins Andrew wil geen commentaar geven op het besluit van een rechter in New York dat Virginia Giuffre haar misbruikzaak tegen de prins mag doorzetten . De advocaten van de zoon van de Britse koningin hadden tevergeefs geprobeerd dat te voorkomen.

Volgens de 38-jarige Giuffre heeft Andrew haar in 2001 op 17-jarige leeftijd misbruikt. De Amerikaanse werd naar eigen zeggen als tiener naar het Verenigd Koninkrijk gebracht om seks te hebben met Andrew. Giuffre was toen in het gezelschap van de steenrijke zedendelinquent Jeffrey Epstein, die bevriend was met Andrew. Ze eist een financiële vergoeding van Andrew voor de emotionele schade die ze zou hebben opgelopen.

De advocaten van de prins hadden aangevoerd dat Giuffre geen zaak heeft omdat ze in 2009 een deal had gesloten met Epstein. Daarin staat dat ze een half miljoen dollar heeft gekregen en in ruil daarvoor geen klachten mag indienen tegen Epstein en zijn entourage. De rechter oordeelde woensdag echter dat die overeenkomst geen obstakel vormt en Giuffre haar zaak mag doorzetten.

Overigens zegt de advocaat van Giuffre nu dat zijn cliënt een financiële schikking met prins Andrew om de zaak te beëindigen, niet zal accepteren. ,,Het is heel belangrijk voor haar dat deze zaak wordt opgelost op een manier die haar recht doet en de andere slachtoffers recht doet”, zegt advocaat Boies tegen BBC Newsnight. ,,Hoe dat ‘recht doen’ er precies uitziet, is voor haar op dit moment nog moeilijk te zeggen, maar het moet een rechtvaardiging zijn van haar en haar beweringen.”

Eretitels

Het Britse koningshuis liet al weten niet op het nieuws te reageren. Het paleis ontnam Andrew enige tijd geleden al het merendeel van zijn eretitels en - functies. Ook is zijn rol als ‘working royal’ tot nader orde uitgespeeld. Dat gebeurde nadat Andrew in een interview geen sympathie toonde voor het slachtoffer, al was er wel een foto waarop de prins staat afgebeeld met zijn hand op de heup van Giuffre. Andrew gaf aan zich Giuffre niet te kunnen herinneren. Eveneens ontkende hij met haar in club Tramp te hebben gedanst. Giuffre stelde dat hij zweette als een otter, iets wat volgens Andrew fysiek onmogelijk was. Door een ‘eigenaardige’ medische conditie, opgelopen tijdens de Falklandoorlog, kon hij volgens eigen zeggen niet transpireren.