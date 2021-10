Tanzaniaanse romanschrijver Gurnah wint Nobelprijs voor Literatuur

Gurnah (geboren in 1948 in Zanzibar) schrijft in het Engels en is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. De beroemdste van zijn romans zijn Paradise (1994), dat op de shortlist stond voor zowel de Booker als de Whitbread Prize, Desertion (2005), en By the Sea (2001), dat op de longlist stond voor de Booker en op de shortlist voor de Los Angeles Times Book Award.