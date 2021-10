Taliban willen vrijgave banktegoeden, maar geen samenwerking VS in strijd tegen IS

Vanuit beide kanten is gezegd dat onder meer het beteugelen van extremistische groepen en de evacuatie van buitenlanders en Afghanen uit het land op de agenda staan om te bespreken. Over dat laatste punt lijken de taliban inschikkelijk. Talibanwoordvoerder Suhail Shaheen zei tegen persbureau Associated Press echter dat er geen samenwerking met de VS komt om de steeds actievere IS in te perken. ,,We kunnen IS zelfstandig aan", zei Shaheen.