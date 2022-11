Taliban verbiedt vrouwen toegang tot parken en kermissen in Kaboel

Belgisch meisje (5) in ziekenhuis nadat ze alcohol drinkt op kermis

Een vijfjarig meisje is gisteravond in Statte in de Belgische provincie Luik opgenomen in het ziekenhuis nadat ze alcohol had gedronken. Het ging om een zorgwekkend alcoholpercentage. Dat heeft het parket van Luik vandaag bevestigd. De toestand van het kind is niet kritiek.

