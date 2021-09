Taliban staan protesten niet meer toe in Afghanistan

Om geweld tegen te gaan worden protesten daarom voorlopig verboden. Als het recht om te protesteren weer wordt opgetuigd, moeten Afghanen 24 uur van tevoren hun demonstratie aanmelden. De betogers moeten dan aangeven waar ze gaan demonstreren en hoe laat. Ze mogen alleen protesteren als daartoe toestemming is verleend door de autoriteiten.



De protesten die tot nu toe plaatsvonden in Afghanistan, waren vooral bedoeld om onvrede te uiten over het nieuwe systeem van de taliban. Vooral vrouwen krijgen daarmee te maken. Zo worden ze op de universiteit van de mannen gescheiden door middel van gordijnen en mogen zij niet meer sporten. Ze zijn bang dat ze, net als in de jaren 90 toen de taliban voor het eerst de macht overnamen, niet meer op eigen houtje mogen functioneren. Toen stonden vrouwen onder curatele bij hun man, vader of broers. Alleen met mannelijke begeleiding mochten ze dingen ondernemen. Sporten mocht toen ook niet, evenals studeren.



Daarnaast is er tot nu toe vooral tegen de inmenging van Pakistan geprotesteerd. Inwoners van onder andere Kaboel zijn niet blij met de hulp die de Pakistanen de taliban hebben gegeven.