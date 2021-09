Taliban kondigen nieuwe regeringsleider aan

Sadisti­sche marteling jaagt gepeste Finse jongen (16) de dood in: minderjari­gen de cel in voor moord

4 september Drie minderjarigen hebben gisteren in de Finse hoofdstad Helsinki celstraffen tussen de acht en tien jaar gekregen voor hun aandeel in de gewelddadige dood van een zestienjarige. De drie - allen geboren in 2004 - martelden hun oud-klasgenoot urenlang op sadistische wijze en sloegen hem uiteindelijk dood in een park in de wijk Koskela. De moord begin december 2020 schokte heel Finland.