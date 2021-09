Taliban claimen verovering laatste verzetsbolwerk, NRF-kopstuk spreekt van ‘leugen’

Deense ex-minister staat terecht voor scheiden migranten­kop­pels

2 september De Deense ex-minister Inger Stojberg staat vanaf donderdag terecht voor het illegaal uit elkaar halen van migrantenkoppels die in het land asiel aanvroegen. Het is in Denemarken ongebruikelijk dat tegen huidige of voormalige regeringsleden een zogeheten afzettingsprocedure wordt gestart.