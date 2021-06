Taiwanese jongen (7) sterft na 27 keer vallen bij judo

3M reageert voor het eerst op PFOS-vervuiling in Zwijn­drecht: ‘We zullen helpen waar we kunnen’

29 juni De Amerikaanse chemiereus 3M heeft voor het eerst sinds het uitbreken van het PFOS-schandaal in de omgeving rond zijn fabriek in Zwijndrecht zelf gereageerd. In een persbericht stelt het bedrijf altijd zijn verantwoordelijkheid te hebben genomen en ook in de toekomst nog te zullen nemen. Maar studies bij zijn eigen werknemers - die het meest van iedereen aan PFOS worden blootgesteld - tonen volgens het bedrijf ‘geen negatieve gezondheidseffecten’.