Taiwan vreest nu serieus voor inlijven door sterk China

Tsai’s opmerkingen komen daags nadat de Chinese president Xi Jinping heeft gezegd dat niemand het feit kan veranderen dat Taiwan deel uitmaakt van China en dat de bewoners aan beide zijden van de Straat van Taiwan naar ,,hereniging” zouden moeten streven.

,,Wij hopen dat de internationale gemeenschap dit serieus neemt en ons kan steunen en helpen”, zei Tsai tegen verslaggevers in de hoofdstad Taipei, verwijzend naar bedreigingen door China om eventueel geweld te gebruiken om Taiwan onder zijn controle te krijgen. ,, Als de internationale gemeenschap geen steun verleent aan een democratisch land dat bedreigd wordt, ,,moeten we ons misschien afvragen welk land het volgende is”, voegde Tsai eraan toe.

China stelde veertig jaar geleden een gezaghebbende verklaring op, waarin Taiwan als onderdeel van China wordt beschouwd. Ter viering daarvan pleitte Xi woensdag voor een vredevolle hereniging tussen de Volksrepubliek China en de Republiek China, zoals de officiële naam van Taiwan luidt. Maar Xi waarschuwde tevens dat hij daarvoor desnoods geweld zal gebruiken.

Wat heeft Xi precies gezegd?

Letterlijk zei hij: 'China moet en zal opnieuw verenigd worden. We behouden ons het recht voor daarvoor alle middelen in te zetten. Taiwan is deel van China's binnenlandse beleid. Buitenlandse inmenging is onacceptabel. China zal bij een hereniging de wettelijke rechten van de bevolking van Taiwan, privébezittingen, religies en geloven, volledig garanderen.'

Oké, maar dat zegt elke Chinese leider toch?

Zeker. Maar Xi is niet de eerste de beste. Hij heeft China sterker gemaakt dan ooit in de moderne geschiedenis, zowel militair, diplomatiek als economisch. Het Chinese zelfvertrouwen reikt letterlijk tot aan de maan en Taiwan tart de communistische machthebbers in Peking al zeventig jaar als een dwarse kapitalistische provincie.

Taiwan, Formosa, Chiang Kai-shek. Hoe zat het ook alweer?

Aan het begin van de vorige eeuw had Japan Formosa, zoals Taiwan toen heette, ingepikt en daarna huisgehouden op het vasteland van China. In de Tweede Wereldoorlog vochten Chinese nationalisten en communisten samen tegen de Japanners. Daarna gingen ze elkaar weer bestrijden. 'Grote Roerganger' Mao won en leider van de nationalisten Chang Kai-shek vluchtte naar Taiwan. Dertig jaar werd er over en weer geschoten, maar sinds veertig jaar is er een bestand. Onder druk van China hebben de meeste landen - ook Nederland - hun diplomatieke betrekkingen met Taiwan verbroken.

Waarom ligt het nu opeens allemaal zo gevoelig?

Omdat het zelfverzekerde China zich meer en meer manifesteert in de eigen regio, waar Taiwan militair wordt gesteund door de Verenigde Staten. Donald Trump, die zich in 2017 liet ontvallen dat hij president Xi wel begrijpt wat betreft Taiwan, is geen stabiele factor. De Amerikaanse president ruziet bovendien met Xi over handelsafspraken. De laatste jaren heeft China een aantal strategisch gelegen eilandjes in de buurt opgetuigd als militaire bases. Er is veel Chinese én Amerikaanse vuurkracht voorhanden en een conflict kan zomaar escaleren.

Wat denken de Chinezen op Taiwan er zelf van?

De Taiwanese president Tsai Ing-wen houdt het liever zoals het is. ,,China moet zich neerleggen bij het feit dat Taiwan onafhankelijk is", zei ze in haar nieuwjaarstoespraak. Tsai gelooft niets van de Chinese belofte dat alle democratische rechten van de Taiwanezen gegarandeerd blijven. Ze verwijst naar Hongkong, dat ook autonomie was gegarandeerd, maar waar China de touwtjes inmiddels flink heeft aangetrokken.