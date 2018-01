Tactische zet Noord-Korea: het land is opeens poeslief

Waar zijn de gesprekken en hoe kwamen die tot stand?

De besprekingen zijn in het dorp Panmunjom, in de gedemilitariseerde zone op de grens van Noord- en Zuid-Korea. Beide landen hebben vijf onderhandelaars afgevaardigd. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in kijken via een videoverbinding mee, zo hebben zij laten weten.



Kim zei in zijn nieuwjaarstoespraak dat hij toenadering zocht tot het zuiden. Voor het eerst in maanden belden de Noord-Koreanen naar het buurland om goede wil te tonen en om te vragen of sporters naar de Spelen mochten. Het zuiden stelde voor om te gaan praten. Het noorden ging akkoord, onder voorwaarde dat Zuid-Korea en de Verenigde Staten een gezamenlijke militaire oefening langs de Noord-Koreaanse grens zouden opschorten.



Wanneer is voor het laatst onderhandeld?

In 2015. Daarna lag alle communicatie tussen de twee landen stil. Dat kwam zo: Zuid-Korea heeft een industriecomplex in Noord-Korea waar flink wat Noord-Koreanen werken, maar de regering in Seoel sloot dat complex voor straf nadat Noord-Korea een raket had gelanceerd.