Tabaksfabrikanten moeten zelf gaan betalen voor opruimen vele peuken in Spaanse natuur

De nieuwe wet is onderdeel van een veel groter pakket aan maatregelen, die horen bij de Europese plannen om het gebruik van plastic drastisch te verminderen. Naast plastic rietjes gaan ook wattenstaafjes en wegwerpbestek in de ban.

Maar de 22 procent van de Spanjaarden die rookt zal vooral wat gaan merken van de tabakmaatregelen. Wat de kosten zijn van het opruimen van de miljoenen filters in de natuur, is nog niet bekend. Al bleek eerder uit een Catalaanse studie dat dit per inwoner zo'n 12 tot 21 euro kan worden. Dat zou neerkomen op honderden miljoenen euro's, die naar verwachting worden doorberekend in de prijs per pakje sigaretten.